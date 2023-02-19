حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة لجهاد الإسلامي، إن: "طرد الوفد الصهيوني من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، خطوة مهمة تعكس قوة مواقف الدول الأفريقية وفي مقدمتها الجزائر وجنوب أفريقيا".وتابعت الحركة خلال بيان صحفي : "نثمن هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها أساساً ضرورياً في إغلاق الباب أمام محاولات الكيان الصهيوني ومساعيه الرامية لاختراق القارة الافريقية".ودعت حركة الجهاد الإسلامي: "الدول التي طبعت مع العدو الصهيوني إلى تصحيح مسارها، ووقف التطبيع وكل أشكال العلاقة مع العدو الذي يمثل تهديداً كبيراً لمنطقتنا والعالم".وختمت: "نعبر عن اعتزازنا وإشادتنا بالمواقف الأصيلة لأشقائنا وأصدقائنا في كل من الجزائر وجنوب أفريقيا وسائر الدول الافريقية الداعمة للقضية الفلسطينية والمدافعة عن الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية".