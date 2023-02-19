شؤون فلسطينية

عكرمة صبري يشيد بثبات أهل القدس وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم

عكرمة صبري يشيد بثبات أهل القدس وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم
عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
أشاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري بأهل مدينة القدس المحتلة وثباتهم في وجه انتهاكات الاحتلال وإجراءاته العقابية.

وقال صبري إن أهل مدينة القدس ما زالوا على العهد، وأثبتوا للعالم أصالتهم وصمودهم.

وأضاف: "أكد أهل القدس على حرصهم على أرضهم ومسرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وواهم من يظن أن ينال من عزيمتهم".

وبدأ في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، تنفيذ قرار العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المقدسيين.

وأشعل الشبان إطارات المركبات إيذانًا ببدء فعاليات العصيان المدني في شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وعناتا الذي أعلنته القوى الوطنية والإسلامية. 

كما اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط وبلدة العيساوية رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

وأغلق الشباب الثائر مداخل مخيم شعفاط وبلدات وأحياء القدس ضمن فعاليات العصيان المدني الذي يعم أحياء القدس اليوم. 

وانطلقت دعوات عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم شعفاط وعناتا والرام وجبل المكبر والعيساوية تدعو للانضمام للعصيان والإضراب رفضاً لجرائم الاحتلال وسياساته. 

بالتزامن مع ذلك غرد نشطاء على وسم القدس تنتفض مع بدء سريان العصيان المدني في القدس المحتلة رداً على جرائم الاحتلال بحق المقدسيين.

وتأتي خُطوة العصيان المدني رفضًا لإجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تهدف إلى تهجير السُكان الأصليين وتفريغ المدينة من المقدسيين.

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