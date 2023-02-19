حمادة: المواجهة مع الاحتلال هي سبيل المقدسيين لانتزاع حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن العصيان المدني في القدس المحتلة والمواجهة مع الاحتلال تعبير عن حالة الرفض المقدسي لجرائم الاحتلال.وأكد حمادة على أن المواجهة مع الاحتلال هي الطريقة التي سينتزع بها المقدسيون حقوقهم، وتأتي بدافع التحدي لإجراءات الاحتلال.وأضاف أن الاحتلال يكشف عن الوجه القبيح المجرم في القدس، ويحاول كسر إرادة صمود المقدسيين من خلال المجازر وهدم المنازل والتهجير.وشدد على أن "الاحتلال سيدفع ثمن إجراءاته العنصرية بحق المقدسيين، وشعبنا في القدس لن يعود إلى الوراء ولن يسكت على جرائم الاحتلال".وأردف: "ما يجري في القدس ننظر له بعين الثقة والفخر بعد تصدي المقدسيين لإجراءات الاحتلال، وسنبقى مساندين لأهلنا في القدس في عصيانهم وتمردهم على الاحتلال".