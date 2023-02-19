شؤون فلسطينية

"الاتصالات" بغزة توقّع مذكرة تفاهم لبناء البرج التكنولوجي

"الاتصالات" بغزة توقّع مذكرة تفاهم لبناء البرج التكنولوجي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، مساء اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مؤسسات ماليزية، لتنفيذ مشاريع تكنولوجية وتقنية في قطاع غزة، وفي مقدمتها "البرج التكنولوجي".

وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، كلاً من سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وساني عربي القاهري ممثل المجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية (مابيم)، ومحمد قمر الزمان ممثل مؤسسة "الدفاع عن الأقصى" الماليزية.

وأوضح مدوخ في تصريح صحفي خاص لوكالة الرأي الحكومية، أن مذكرة التفاهم جرى توقيعها بين الوزارة ومؤسسة "الدفاع عن الأقصى" الماليزية، والمجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية (مابيم)، معرباً عن شكره لهما لرعاية تلك تنفيذ تلك المشاريع.

وقال: "البرج التكنولوجي يعتبر محطة مهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرات الخريجين وتطوير مهاراتهم".

وأضاف وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "هذا البرج سينعكس بالإيجاب على خلق فرص عمل وسيغير الواقع التكنولوجي في قطاع غزة، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع التكنولوجي والتقني".

بدوره، أفاد ممثل مؤسسة "الدفاع عن الأقصى" الماليزية، محمد قمر الزمان، أن مذكرة التفاهم سيكون لتنفيذها الأثر الإيجابي الجديد لقطاع غزة وفلسطين".

وبيّن قمر الدين، في تصريح صحفي خاص لـوكالة الرأي الحكومية، أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ عدداً من المشاريع التقنية والتكنولوجية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي للمؤسسات التجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم تسويق مخرجات تلك المشاريع التكنولوجي عالمياً.

وأعرب ممثلا مؤسسة "الدفاع عن الأقصى" الماليزية، والمجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية (مابيم)، عن اعتزازهما بالتعاون وتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهادفة لتطوير القدرات التكنولوجية في قطاع غزة ورعاية تلك المشاريع التقنية.

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