شؤون فلسطينية

الرفاعي يتفقد المناطق التي ضربها الزلزال للوقوف على احتياجات أهلنا فيها

الرفاعي يتفقد المناطق التي ضربها الزلزال للوقوف على احتياجات أهلنا فيها
سفير فلسطين في سوريا سمير الرفاعي يرافق فريق التدخل العاجل الفلسطيني في شمال سوريا
رام الله - دنيا الوطن
زار سفير دولة فلسطين لدى سوريا د.سمير الرفاعي، يرافقه عدد من كادر سفارة دولة فلسطين في دمشق صباح اليوم، محافظة حلب للاطلاع على احتياجات المناطق المتضررة من الزلزال وخصوصاً مخيمي حندرات والنيرب.

يأتي ذلك للوقوف على احتياجات أهلنا هناك، من أجل تقديم ما يمكن من مساعدة للتخفيف من أعباء المعيشة عليهم، كما التقى سعادته مع السيد محافظ حلب، معرباً عن تضامن ومساندة فلسطين قيادة وشعباً للشقيقة سورية أمام هذه الكارثة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإن  السفير الرفاعي يستمر في جولته اليوم إلى كل من محافظتي حماة واللاذقية وزيارة المخيمات الفلسطينية والاطلاع على احتياجاتها، حيث سيلتقي أيضاً مع السيد محافظ اللاذقية مساء اليوم ليعرب له عن وقوف فلسطين إلى جانب سورية في هذه المحنة.

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