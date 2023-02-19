تقديم مشروع قانون في إسرائيل يقيد إمكانية الإعلان عن "عجز رئيس وزراء"





وقال رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، إن مشروع القانون يهدف إلى منع سوء استغلال للقانون لإلغاء إرادة الناخب.





من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحاشيته بدلًا من أن يتوقفوا للحوار "يستمرون في زرع عبوات ناسفة ضد الديمقراطية".



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد انطلقت في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، المداولات بشأن البند في خطة الإصلاح القضائي، الذي يستوجب اجماعًا لهيئة قضائية مؤلفة من خمسة عشر قاضيا لإلغاء قانون أساس.



رام الله - دنيا الوطنتقدم الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بمشروع قانون يقيد إمكانية الإعلان عن عجز رئيس وزراء عن مواصلة أداء مهامه إلا بدعم 90 نائباً على الأقل أو نجم ذلك عن أسباب تتعلق بحالته الصحية أو النفسية.