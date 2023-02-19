شؤون فلسطينية

لجنة القدس بالتشريعي بغزة تحذر من انفجار الأوضاع بالقدس المحتلة

لجنة القدس بالتشريعي بغزة تحذر من انفجار الأوضاع بالقدس المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني من أن العصيان المدني الذي بدأه أهالي المدينة المقدسة سيكون مقدمة لانفجار الأوضاع في وجه الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما استمر بجرائمه وممارساته العنصرية.

وقالت في بيان صحفي اليوم الأحد، إن اللجنة تتابع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة بحق المسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس، وخاصة ما تتعرض له أحياء ومخيمات القدس في الآونة الأخيرة من اعتداءات إسرائيلية متغطرسة.

وأضافت أن اللجنة تدعم أهلنا في القدس على قرارهم القوي والشجاع، وتثمن الالتزام العالي من كل المقدسيين فيه، مؤكدةً أنه شكل مشروع من أشكال مقاومة الاحتلال وعدوانه.

ودعت إلى ضرورة النفير العام لأبناء الشعب الفلسطيني تضامنًا ونصرة مع أبناء مدينة القدس، وانضمام الفلسطينيين في مدن الداخل المحتل لهذا العصيان المدني. وطالبت لجنة القدس المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني خاصة في القدس من ممارساته العنصرية.

ونادت برلمانات وأحرار العالم لإقامة دعاوى دولية في محكمة الجنايات الدولية ضد قادة العدو الإسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي مدينة القدس.

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