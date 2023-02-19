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أول تعليق رسمي سوري على القصف الإسرائيلي في دمشق

أول تعليق رسمي سوري على القصف الإسرائيلي في دمشق
جانب من القصف الإسرائيلي لدمشق
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة دمشق، أمس السبت.

وقال الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا): "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل".

وأضافت: أن "العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه كما يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم الدولة وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي".

واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 22ر00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

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