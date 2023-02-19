مركز عروبة يرصد انتهاكات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الفاصلة ما بين 11 فبراير 2023، حتى 18 فبراير 2023.ورصد المركز خلال الأسبوع 122 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد 5 فلسطينيين، إضافة لـ270 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار.فيما وردت في التقرير تفاصيل خُلاصات الرصد الميداني على النحو التالي:سجَّلت الأراضي الفلسطينية نقاط مقاومة بلغ عددها 122 نقطةً، كان منها 30 نقطة مقاومة مسلحة: 25 نقطةً الضفة، وثلاث نقاط في القدس إحداها في البلدة القديمة ونقطتان في شعفاط، ونقطتان في محافظة شمال غزة بالقطاع، إلى جانب 92 نقطة مواجهة شعبية: 54 نقطةً في الضفة، و32 نقطةً في القدس، و5 نقاط شملت معظم محافظات قطاع غزة، ونقطةً في النقب بالداخل (بارتفاعٍ ملحوظٍ عن الأسبوع السابق مقداره في الضفة 12 نقطة ومقداره في القدس 21 نقطة، إلى جانب أنه لم يشهد أي من قطاع غزة والداخل أيَّ نقاط مواجهة شعبية في ذلك الأسبوع).وتوزعت النقاط في الضفة الغربية، لتشمل المقاومة المسلحة: 11 نقطة في جنين، و11 في نابلس، ونقطةً في بيت لحم، ونقطةً في رام الله، ونقطةً في طوباس، وشملت المقاومة الشعبية هناك: 13 نقطةً في نابلس، و11 في الخليل، و8 في جنين، و6 في بيت لحم، رام الله، و5 في قلقيلية، و3 في طولكرم، و3 في أريحا والأغوار، ونقطتين في رام الله، ونقطتين في طوباس، ونقطةً في سلفيت. وتوزعت نقاط المقاومة الشعبية في القدس لتشمل: 5 نقاط في الطور، و4 في العيسوية، و4 في شعفاط، و4 في أبو ديس، و3 في قلنديا، و3 في جبل المكبر، و3 في سلوان، ونقطتين في العيزرية، ونقطةً في الرام، ونقطةً في بلدة بدو، ونقطةً قرب مستوطنة "نفيه يعقوب"، ونقطةً قرب مستوطنة "بسغات زئيف".ارتقَى 5 شهداء في الضفة الغربية المحتلة: *الشهيد هارون أبو عرام في الخليل، والشهيد الفتى قصي واكد في جنين، والشهيد أمير بسطامي في نابلس، والشهيد مثقال ريَّان في سلفيت، والشهيد الفتى محمود العايدي في طوباس* (وقد ارتقَى في الأسبوع السابق 8 شهداء: شهيدٌ من القدس، و7 شهداء من الضفة الغربية: 4 شهداء من أريحا والأغوار، وشهيدان من الخليل، وشهيدٌ من نابلس).واعتَقلت قوات الاحتلال 151 مواطنًا: 106 منهم اعتقلتهم في الضفة الغربية، و41 اعتقلتهم في القدس، و4 مواطنين اعتقلتهم في الداخل ثلاثة منهم اعتُقِلوا في عكا (بارتفاعٍ عن الأسبوع السابق مقداره في الضفة 24 عملية اعتقال، ومقداره في القدس 9 عمليات، ومقداره في الداخل المحتل 3 عمليات).أما معتقَلو الضفة الغربية، فاعتُقِل 32 منهم في الخليل، و20 في نابلس، و15 في رام الله، و12 في بيت لحم، و8 في طولكرم، و8 في أريحا والأغوار، و5 في جنين، و3 في قلقيلية، ومواطنان في سلفيت، ومواطنٌ في طوباس. وأما معتقَلو القدس المحتلة، فاعتُقِل *منهم* 7 فيالعيسوية، الطور، و5 في شعفاط، و4 في سلوان، و4 في البلدة القديمة، ومواطنان في عناتا، قلنديا، ومواطنان في أبو ديس، ومواطنان في باحات المسجد الأقصى، ومواطن في الطور، ومواطن في جبل المكبر، ومواطن في كفر عقب، ومواطن على حاجز قلنديا.سُجِّلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين التي بلغ إجماليُّها 270 اعتداءً، وقد شملت 107 اعتداءاتٍ في القدس، و148 شملت جميع محافظات الضفة الغربية، و8 اعتداءاتٍ في قطاع غزة 5 في محافظة شمال غزة و3 في خان يونس، و7 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل تركزت في عكا والنقب (وقد سجَّلت الاعتداءات ارتفاعًا عن الأسبوع السابق في كل من القدس بمقدار 58 اعتداءً والضفة بمقدار 46 اعتداءً والداخل بمقدار 3 اعتداءات). وتوزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية لتشمل: 30 اعتداءً في نابلس، و26 في جنين، و24 في الخليل، و16 في رام الله، و15 في بيت لحم، و14 في أريحا والأغوار، و8 في سلفيت، و6 في قلقيلية، و6 في طولكرم، و3 في طوباس.بلغ إجماليُّ عدد اقتحامات قوات الاحتلال 117 اقتحامًا، شملت: 54 اقتحامًا للقدس، و63 للضفة الغربية. أما اقتحامات الضفة الغربية فشملت 13 اقتحامًا لجنين، و10 لنابلس، و9 للخليل، و9 لبيت لحم، و9 لرام الله، و5 لطولكرم، و4 لأريحا والأغوار، واقتحامين لطوباس، واقتحامًا لقلقيلية، واقتحامًا لسلفيت.وأما اقتحامات القدس فكان من بينها 10 اقتحاماتٍ للطور، و9 للعيسوية، و8 لسلوان، و6 لشعفاط، و4 لجبل المكبر، واقتحامان للرام، واقتحامان لعناتا، واقتحامان لكفر عقب، واقتحام لقلنديا، واقتحام لصور باهر، واقتحام لبيت حنينا، واقتحام للعيزرية، واقتحام لباحات المسجد الأقصى. (وقد سجَّلت الاقتحامات ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسبوع السابق مقداره في الضفة 7 اقتحامات ومقداره في القدس 27 اقتحامًا.نفَّذت قوات الاحتلال 26 عملية هدم: 5 في الداخل المحتل إحداها في النقب و4 في عكا، و6 في الضفة المحتلة 3 في الخليل و3 في أريحا والأغوار، و15 في القدس 7 منها في شعفاط و3 في سلوان وعمليتان في العيسوية وعمليتان في جبل المكبر وعملية في الرام. وقد شهدت الضفة الغربية المحتلة 12 عملية إيقاف عمل وبناء: 9 في جنين، وعملية في الخليل، وعملية في قلقيلية، وأخرى في أريحا والأغوار.وسلَّمت قوات الاحتلال 17 إخطارًا بالهدم: 12 في القدس 6 في العيسوية و6 في جبل المكبر، و5 في الضفة إحداها في أريحا والأغوار وأخرى في قلقيلية وأخرى في بيت لحم وعمليتان منها في الخليل. (وقد سجَّلت عمليات الهدم مقارنةً بالأسبوع السابق ارتفاعًا كبيرًا مقداره في الداخل 3 عمليات هدم ومقداره في الضفة 5 عمليات، ولم تشهد القدس أي عملياتٍ هدم في الأسبوع السابق، وأما الإخطارات بالهدم فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا عن الأسبوع السابق مقداره في القدس 11 إخطارًا ومقداره في الضفة 3 إخطارات.تُواصِل قوات الاحتلال ملاحقاتها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، فقد رُصِدَت في قطاع غزة عمليتا ملاحقةٍ للمزارعين في خان يونس، إلى جانب 6 عمليات ملاحقةٍ للصيادين إحداها في خان يونس و5 في محافظة شمال غزة (وقد سجَّل قطاع غزة مقارنةً بالأسبوع السابق ارتفاعًا في عمليات ملاحقة الصيادين بمقدار عملية ملاحقة واحدة). تُضاف لتلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى بلغ مجموعها 49 اعتداءً (بارتفاعٍ كبيرٍ ملحوظٍ بمقدار 17 اعتداءً عن الأسبوع السابق)، شملت 30 اعتداءً في الضفة الغربية، و17 في القدس، واعتداءين في الداخل المحتل أحدهما في عكا.وكانت الاعتداءات الأخرى الـ16 في الضفة على النحو الآتي: 10 اعتداءاتٍ في نابلس، و6 في رام الله، و3 في الخليل، و3 في بيت لحم، و3 في جنين، واعتداء في قلقيلية، واعتداء في طولكرم، واعتداء في سلفيت، واعتداء في طوباس، واعتداء في أريحا والأغوار. وأما الاعتداءات الأخرى الـ14 في القدس فكان من بينها: اعتداءان في البلدة القديمة، واعتداءان في باحات المسجد الأقصى، واعتداءان في سلوان، واعتداءان في العيسوية، واعتداء في الرام، واعتداء في أبو ديس، واعتداء في جبل المكبر، واعتداء على حاجز قلنديا.بلغ عدد اعتداءات المستوطنين 41 اعتداءً في الضفة والقدس. أما في الضفة فقد بلغ عدد تلك الاعتداءات 32 اعتداءً (بارتفاعٍ كبيرٍ مقداره 22 اعتداءً عن الأسبوع السابق): 10 اعتداءات من بينها في نابلس، و6 في الخليل، و6 في سلفيت، و4 في أريحا والأغوار، واعتداءان في بيت لحم، واعتداء في قلقيلية، واعتداء في رام الله، واعتداء في جنين. وأما في القدس فقد رُصِدَت 7 اعتداءات: 4 في باحات المسجد الأقصى، واعتداءان في سلوان، واعتداءٌ في مخيم قلنديا، واعتداٌ في بيت إكسا، واعتداءٌ في بلدة أم طوبا.جدير بالذكر ان هذا التقرير يصدر بشكل اسبوعي عن مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن أنشطة برنامج الرصد والتوثيق.