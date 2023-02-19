أبو زهري يطلع مدير عام "الألكسو" ووزير الثقافة الموريتاني على الأوضاع التربوية والثقافية بفلسطين





واستعرض أبو زهري أيضا، مع وزير الثقافة الموريتاني أهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات في فلسطين نتيجة ممارسات الاحتلال المستمرة تجاه كافة مكونات الحياة الحضارية للشعب الفلسطيني.



كما تم النقاش حول أوضاع الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التابعة "للألكسو"، والتحديات التي تواجههم، بالإضافة لتسهيل دخولهم واستمرارهم وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.





رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري والأمين العام للجنة الوطنية دوّاس دوّاس رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد أسويدات، والمدير العام المنتخب للدورة الثانية عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر.جاء ذلك بالعاصمة الموريتانية نواكشط، صباح اليوم الأحد، للتباحث في التحديات التي تواجه القطاعات الثقافية والتربوية والتعليمية في فلسطين والمنطقة العربية.وقدم أبو زهري التهنئة للجمهورية الإسلامية الموريتانية ومدير عام منظمة "الألكسو" محمد ولد أعمر على فوزه بولاية ثانية لإدارة المنظمة بإجماع عربي، مشددا على أهمية تنفيذ الأنشطة الثقافية في إطار القدس عاصمة دائمة للثقافة بالعالم العربي، وعاصمة دائمة للثقافة بالعالم الإسلامي، ونواكشوط عاصمة للثقافة بالعالم الإسلامي، وتفعيل التعاون ما بين هذه العواصم بالعام 2023.