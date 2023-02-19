اشتية يلتقي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ووضع اشتية الوزير القطري على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى اثيوبيا فارس القب، في صورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، والجهود المبذولة من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف هذه الإجراءات، والزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والقانون الدولي والإنساني.وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملء الفراغ السياسي الذي تشهده المنطقة، من خلال بلورة مبادرة سلام ترتكز على مبادرة السلام العربية والشرعية والقانون الدولي، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.