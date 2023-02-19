"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "الجريمة النكراء التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية التي استهدفت بها أحياء المدنية في العاصمة السورية دمشق، وأوقعت عدداً من الضحايا الآمنين في منازلهم".وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد ارتكبت دولة الاحتلال جريمتها النكراء، في الوقت الذي كانتفيه سوريا تبلسم جراحها جراء الكارثة الإنسانية التي ألمت بها في الزلزال المدمر، الذي أوقع آلاف الضحايا والجرحى والمشردين، ما يؤكد مرة أخرى مدى الوحشية التي باتت دولة الاحتلال تعيش نزعاتها الدموية".ودعت الجبهة المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، بالعمل على تحمل مسؤولياتها في ردع دولة الإجرام، المنفلتة من عقالها، بدعم مكشوف من البيت الأبيض.وقدمت الجبهة العزاء لعوائل الضحايا، كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى.