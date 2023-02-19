اشتية يبحث مع رئيس زمبابوي تعزيز التعاون على الصعيد التنموي والزراعي وتكنولوجيا











رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، مع رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، سبل تعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين على الصعد التنموية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، وإرسال فريق فني لتبادل الخبرات والمساعدة في المجال الزراعي.ووضع رئيس الوزراء رئيس زيمبابوي على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى اثيوبيا فارس القب، في صورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، والجهود المبذولة لتدويل قضيتنا، والسعي الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية، وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها وبالقانون الدولي والإنساني.وقدم اشتية الشكر لزيمبابوي على دعم فلسطين في كافة المحافل الدولية والوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة.