البرغوثي: القدس تشهد انتفاضة شعبية والاحتلال الفاشي لم يترك أمام الفلسطينيين خيارا إلا التمرد

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، إن القدس بمدينتها و بلداتها بما في ذلك جبل المكبر والعيسوية والرام والسواحرة وأبو ديس ومخيم شعفاط الباسل تشهد انتفاضة مقاومة شعبية باسلة رداً على إجراءات وقمع حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة بن غفير وسموتريتش وراعي التطرف العنصري نتنياهو.وأضاف البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن تصعيد الاحتلال إجراءاته القمعية من اعتقالات وهدم وحشي للبيوت وحصار وإغلاق و تنكيل بالنساء والشيوخ والأطفال واعتداءات عنصرية لم يترك أمام الفلسطينيين إلا خيار المقاومة والتمرد والعصيان المدني لأن الفلسطينيين يدركون في ظل ازدواجية المعايير ونفاق الكثير من الجهات الدولية أن الفاشية العنصرية لن تردع إلا بالمقاومة وفرض المقاطعة والعقوبات عليها، كما جرى بطرد الوفد الإسرائيلي من مؤتمر الاتحاد الأفريقي