مع بدء عصيان مدني.. بن غفير يصدر تصريحاً بشأن إجراءات الاحتلال بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه أصدر تعليماته للشرطة بمواصلة "النشاط الأمني" في شرق القدس المحتلة.وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "سنظهر يدًا صارمة ولن نتسامح مطلقًا مع المخالفين".وشرع الأهالي في أحياء مدينة القدس المحتلة وبلداتها، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ قرار العصيان المدني والإضراب الشامل رفضاً لجرائم الاحتلال.ومنذ الصباح، أغلق شبان في مخيم شعفاط الشارع الرئيس في المخيم عبر إشعال النيران، تنفيذاً لقرار العصيان، فيما جرى إغلاق مداخل بلدات الرام والعيسوية وعناتا من المواطنين الغاضبين.وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، قد دعت، أمس السبت، إلى إضرابٍ شامل وعصيان مدني، الأحد، رداً على جرائم الاحتلال بحق أهالي مخيم شعفاط.وقال بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي بالقدس، إننا "ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد، وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها، وذلك لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط، والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس".