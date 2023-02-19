الجهاد الإسلامي تعقب على العدوان الإسرائيلي على دمشق

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة الجهاد الإسلامي، بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق وأوقع عدداً من الشهداء المدنيين، وأحدث أضراراً ودماراً كبيراً.وقالت حركة الجهاد "هذا العدوان يثبت بوضوح حجم أحقاد الصهاينة وفاشيتهم، وسعيهم المتواصل لاستهداف سوريا وتعميق مأساة الشعب السوري الشقيق الذي يلملم جراحه بعد الزلزال المدمر".وأكدت أنها تقف مع سوريا في مواجهة هذه المؤامرات التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها.