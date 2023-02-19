الجهاد الإسلامي توضح حقيقة استهداف القيادي أكرم العجوري في دمشق

أوضحت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، حقيقة استهداف القيادي أكرم العجوري، خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، مساء أمس السبت.



وقال ممثل الحركة في لبنان، إحسان عطايا في تصريح لقناة (الميادين): إن "الحديث عن استهداف القيادي أكرم العجوري في دمشق غير صحيح".



واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 22ر00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".





رام الله - دنيا الوطن