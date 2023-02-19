برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 103 عائلات متضررة تتلقى مخصصات بدل الإيجار بالقطاع

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن 103 أسر متضررة غير لاجئة ستتلقى اليوم الأحد، بدلات ايجار عبر البرنامج وبتمويل من الحكومة السويدية من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بقيمة اجمالية 65,400 ألف دولار.





وقال البرنامج في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المنحة ستغطي ايجارات المنازل للفئة المتضررة المستهدفة لثلاثة شهور من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس 2023، وذلك كجزء من استجابة وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد العدوان الإسرائيلي في آيار/مايو2021 ،



وكجزء من استجابة البرنامج للعائلات المتضررة جراء تصعيد 2022 أيضا، وخلال الشهر الماضي، تلقت 34 عائلة متضررة بدلات إيجار لنفس الفترة الزمنية من يناير حتى آذار/مارس 2023، بالإضافة الى مخصصات بدل الإدماج التي تتلقاها الأسر لمرة واحدة فقط لشراء احتياجاتهم الأساسية بقيمة أجمالية 38,375 ألف دولار.



هذا ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من حكومة السويد من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي قام خلال العام الماضي بتنفيذ مشروع إزالة الركام، وتوفير بدلات الإيجار وتوفير فرص عمل للمتضررين من التصعيد الأخير ضمن برنامج الإنعاش المبكر لبعد تصعيد 2021، ويستمر التمويل لهذا العام أيضا ليشمل توفير بدلات الإيجار وفرص العمل المؤقتة وتأهيل منازل متضررة بشكل بليغ.



رام الله - دنيا الوطن