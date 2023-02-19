ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 46 ألف

رام الله - دنيا الوطنتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذي ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.بدوره، أعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 40,642 شخصاً، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين رغم مضي أكثر من 12 يوماً على وقوع الزلازل.وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. وفق (سكاي نيوز)وفي سوريا، ارتفعت حصيلة قتلى زلزل شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير الجاري، لأكثر من 6 آلاف وفاة.وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن 181943 شخصاً نزحوا في شمال غربي البلاد نتيجة الزلزال وكان مركزه كهرمان مرعش، جنوبي تركيا.إضافة إلى ذلك، أدّى الزلزال إلى إصابة ما يصل إلى 14749 شخصاً، بينما بلغ عدد المنازل المدمرة نحو 1243 منزلاً، مع 10743 منزلاً متصدعاً.وفجر السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.