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دولي

أميركا: مقتل أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في ولاية تكساس

أميركا: مقتل أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في ولاية تكساس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية تكساس.

وأفادت الشرطة بمدينة غالينا بارك بولاية تكساس الأمريكية بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت بالمدينة.

وكتب ضابط الشرطة هاريس إيد غولسالس في تغريدة على "تويتر" أن الضحايا الأربعة تم قتلهم على الفور في المكان. وأضاف أن قيادة الشرطة المحلية توجهت إلى مكان الحادث. وفق (روسيا اليوم)

وتابع الضابط بأن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.

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