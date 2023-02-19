الاحتلال يواصل منع إدخال الأجهزة الطبية لمستشفيات القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد، بسام الحمدين، االوكيل المساعد لوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة لليوم 436وقال الحمدين خلال تصريح صحفي، إن "استمرار منع إدخال الأجهزة الطبية يضاعف من معاناة المرضى الذين ينتظرون التدخلات العلاجية والجراحية".وتابع: "المؤسسات الدولية والإنسانية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالضغط على الاحتلال والسماح بدخول الأجهزة الطبية الى مستشفيات وزارة الصحة".