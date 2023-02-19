سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

أفاد مركز رصد الزلازال في سلطة عمان، صباح اليوم، بأن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.





وذكرالمركز في بيان له، أن الهزة وقعت بعمق 16كم وعلى بعد 451 كم جنوب غرب مسقط.











وتتواصل الهزات الأرضية في مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا، فجر 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. وفق (روسيا اليوم)

رام الله - دنيا الوطن