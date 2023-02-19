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سعيّد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس

سعيّد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس
نور الدين الطبوبي وإيستر لانش
رام الله - دنيا الوطن
دعت السلطات التونسية، السبت، الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبي، إيستر لانش، إلى مغادرة تونس، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص "غير مرغوب فيه".

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنه "وبأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستر لانش التي شاركت، السبت 18 شباط/ فبراير 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".

وأضاف: "يجدر التنويه، في هذا السياق، إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".

وتابع: "فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار".

وكانت لانش شددت، في وقت سابق، على أن النقابات جزء من الحل وليست جزءاً من المشكل، في تعبير واضح عن دعمها ومساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل.

ودعت لانش "إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الوضع الذي تمر بها البلاد".

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