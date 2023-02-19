توقّعات بتأجيل "منتدى النقب" إثر توتر الأوضاع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باحتمالية تأجيل عقد اجتماع "منتدى النقب" وذلك على إثر توتر الأوضاع والتصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.وبحسب ما نقلته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإنه: "من المتوقع أن يتم تأجيل عقد اجتماع منتدى النقب لوزراء خارجية دول اتفاقيات التطبيع الذي كان مقررًا عقده في المغرب خلال مارس المقبل".ولفتت إلى أنه "سيعقد لاحقًا في دولة أخرى، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني في المناطق الفلسطينية".وفي شهر تشرين أول/ أكتوبر اجتمع مسؤولون من البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والولايات المتحدة في أبوظبي في إطار التحضير لمنتدى النقب وبحثوا مشاريع لتعزيز التعاون في مجالات من بينها التعاون الأمني وتبادل المعلومات.