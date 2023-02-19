شؤون فلسطينية

"العصيان المدني" يعم مخيمات القدس رفضاً لإجراءات الاحتلال

"العصيان المدني" يعم مخيمات القدس رفضاً لإجراءات الاحتلال
عصيان مدني في القدس رفضاً لإجراءات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
شرع الأهالي في أحياء مدينة القدس المحتلة وبلداتها، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ قرار العصيان المدني والإضراب الشامل رفضاً لجرائم الاحتلال.

ومنذ الصباح، أغلق شبان في مخيم شعفاط الشارع الرئيس في المخيم عبر إشعال النيران، تنفيذاً لقرار العصيان، فيما جرى إغلاق مداخل بلدات الرام والعيسوية وعناتا من المواطنين الغاضبين.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، قد دعت، أمس السبت، إلى إضرابٍ شامل وعصيان مدني، الأحد، رداً على جرائم الاحتلال بحق أهالي مخيم شعفاط.

وقال بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي بالقدس، إننا "ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد، وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها، وذلك لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط، والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس".

وبدأ أهالي مخيم شعفاط الخميس الماضي، إضراباً شاملاً رفضاً لسياسة الحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدار الأيام الماضية، شدد جيش الاحتلال خناقه وحملات التضييق على المقدسيين، وأغلق حاجز شعفاط بشكل متعمد لعرقلة حركة الموظفين والعمل والطلاب في ساعات الصباح.

وتتعمد قوات الاحتلال استفزاز المقدسيين بشكل جماعي على الحاجز، من خلال التفتيش المهين والاعتداءات والاعتقالات.

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