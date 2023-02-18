خلال لقاء مع نظيره الصيني.. بلينكن يُوجه رسالة شديدة اللهجة بشأن المنطاد

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (سي إن إن)، إن لقاءً عقد في ميونخ، بين وزيري الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والصيني وانج يي، لأول مرة منذ إلغاء زيارة بلينكن للصين بعد أزمة المنطاد.وقال بلينكن لنظيره الصيني: إن واشنطن "لا تسعى لحرب باردة جديدة"، موجهاً تحذيراً لبكين قائلاً: "حادث المنطاد يجب ألا يتكرر أبداً".ووفق الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن تحدث مع نظيره الصيني عن انتهاك السيادة الأمريكية والقانون عبر منطاد التجسس.وأضافت: أن بلينكن تحدث مع نظيره الصيني عن انتهاك برنامج مناطيد التجسس الصيني أجواء أكثر من 40 دولة.وحذر وزير الخارجية الأميركي خلال لقائه نظيره الصيني، من عواقب تقديم دعم مادي لروسيا أو مساعدة للتهرب من العقوبات.