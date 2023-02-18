القدس: القوى الوطنية والإسلامية تصدر بياناً بشأن مناطق "العصيان المدني"





وقالت القوى الوطنية والإسلامية في القدس: "إذا استمر الاحتلال في إجرامه ولم يتراجع عن خطواته التصعيدية سيكون لنا موقفا آخر وخطوات تصعيدية أخرى تشمل باقي البلدات والمخيمات وكافة مناطق محافظة القدس، وسيعلن عنها لاحقاً".



ونوهت لجماهير شعبنا البطل اعتماد البيانات الصادرة عن العناوين والمرجعيات الرسمية فقط.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، اليوم السبت، أن العصيان المدني الذي أُعلن عنه غداً الأحد يشمل المناطق جبل المكبر وبلدة العبسوية ومخيم شعفاط وبلدة عناتا، فقط.وأعربت القوى في بيان لها، عن شكرها لباقي المناطق والبلدات التي أبدت استعدادها للتضامن مع هذه المناطق في العصيان المدني، داعية إياها لممارسة الحياة الطبيعية في مناطقها غداً.