الشرطة: أحد النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلّم نفسه





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الخطوة جاءت بجهود مكثفة من المؤسسة الأمنية والضباط المكلفين بمتابعة القضية وبضغط من عائلته، مشيراً إلى أن "العمل ما زال مستمراً لإحضار الأربعة الآخرين".



وناشد ارزيقات عائلات الفارين الآخرين بضرورة التعاون مع الجهود المبذولة لتسليمهم للجهات الأمنية حفاظاً على حياتهم وحفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، إن أحد النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين سلّم نفسه للشرطة.