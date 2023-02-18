طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس





رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي احمد ود علي أن (2208) ناخبا من أصل (3074)، بما نسبته 71.7%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 20 مرشحاً.وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.واشرف وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي على سير العملية الانتخابية وقال: "اليوم نستكمل برنامج إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والتي تأتي ترجمة فعلية للإرادة السياسية والوطنية في انجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي والقانوني، والذي يصب في مصلحة تعزيز قدرات الغرف التجارية الصناعية.وأضاف الوزير: "نمضي قدماً في الترجمة العملية لتنفيذ الإرادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن، والتي كانت عرس ديمقراطي بامتياز لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية".وشدد الوزير على "أهمية انتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني".وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.يشار إلى ان الانتخابات أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخانيونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.