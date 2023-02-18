دولي

مفتش شرطة الاحتلال: نستعد للتعامل مع سيناريو محاولة اغتيال لخلافات سياسية داخلية

مفتش شرطة الاحتلال: نستعد للتعامل مع سيناريو محاولة اغتيال لخلافات سياسية داخلية
مفتش شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي (يسار)
رام الله - دنيا الوطن
قال مفتش شرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، اليوم السبت، إن "جميع الأجهزة الأمنية تستعد للتعامل مع سيناريو محاولة اغتيال لخلافات سياسية داخلية".

من جهة أخرى، قال شبتاي في تصريحات لـ (القناة 12) الإسرائيلية: إن "هناك عدداً كبيراً من الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات، هناك مخاوف فعلية".

وتابع: "نحن في فترة متوترة ونسير نحو تفاقم للوضع، لن أسمي المرحلة الآن انتفاضة، لكن فعلا نحن في مواجهة تصعيد - أنا مع زيادة تراخيص حمل السلاح للمستوطنين لإحباط العمليات".

وحول خلافاته مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قال شبتاي: إن "الوزير بن غفير يضع السياسة العامة، وكجزء من السياسة، يمتلك قائد الشرطة السلطة التقديرية في ميدان الأحداث، لكن بن غفير لا يحل محل القائد في الميدان".

وحول التهديدات بإقالته من منصبه، قال شبتاي: "أنا باق ولن أستقيل".

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