دولي

تجدد المظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية

تجدد المظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية
تظاهرات في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء مختلفة من إسرائيل، ضد خطة إدخال تغييرات على الجهاز القضائي. 

ويشارك الآلاف في تل ابيب في مسيرة انطلقت من ميدان "ديزنغوف" صوب مجمع الدوائر الحكومية عند مفرق كابلان وهم يرددون ديمقراطية - ديمقراطية. 

وفي حيفا تظاهر حوالي 15 ألف شخص في مركز "حوريف"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً، تسيبي ليفني: إن "إسرائيل تخوض صراعاً على مستقبلها وصورتها"، فيما شارك رئيس المعارضة، يائير لبيد في مظاهرة جرت في نتانيا.

وتستمر الفعاليات المناهضة لخطة الإصلاح القضائية، للأسبوع السابع على التوالي.

ووقع نحو مائتي شخصية عامة من المجتمع العربي بينهم رؤساء بلديات ورجال قانون واطباء ورؤساء سلطات محلية وفنانون واقتصاديون على عريضة خاصة اعدها مركز الحكم المحلي للإعراب عن معارضهم الشديدة لهذه الخطة. 

وجاء في هذه العريضة ان الخطة ستؤدي الى اضعاف الجهاز القضائي في إسرائيل، وأن فلسطينيي عام 48 سيكونون الأكثر تضررا من تداعياتها في حال إقرارها. 

وأعربت الشخصيات العامة عن خشيتها من المساس بالحقوق القومية والوطنية لفلسطينيي عام 48، ومن بين الموقعين على هذه العريضة رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور.

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