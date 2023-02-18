شؤون فلسطينية

اجتماع بين الرئيس عباس ووزير العمل

اجتماع بين الرئيس عباس ووزير العمل
الرئيس عباس يستقبل وزير العمل نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، وزير العمل نصري أبو جيش، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأطلع وزير العمل، الرئيس عباس على الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع العمل الفلسطيني وزيادة إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني، وحول الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان لدعم التشغيل في فلسطين والذي ينظم بدعم من منظمتي العمل الدولية والعربية وجمهورية ألمانيا، بالإضافة الى المعيقات التي تعترض تطوير هذا القطاع المهم والحيوي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدوره، أكد الرئيس عباس، دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة بهذا الصدد.

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اجتماع بين الرئيس عباس ووزير العمل

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