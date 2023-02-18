غزة: جمعية مستوردي المركبات تتحدث لـ"أستوديو الوطن" عن الضريبة الجديدة التي فرضتها وزارة المالية

رام الله - دنيا الوطنأكد كمال طومان، عضو الجمعية العمومية لجمعية مستوردي المركبات، بغزة، أنهم فوجئوا بالقرار المتعلق بفرض ضرائب جمركية جديدة على المركبات المستوردة من قبل الإدارة العامة للجمارك، التابعة لوزارة المالية بغزة، دون أي إنذار مسبق.وقال طومان في مقابلة مع "أستوديو الوطن": إن "المركبات المستوردة التي تدخل إلى البلد يتم إضافة عليها قيمة جمركية كاملة من قبل الإدارة العامة برام الله"، مشيرا الى أنه يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الإسرائيلي ويتم إدخالها الى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز.وأوضح أن قرار وزارة المالية، بغزة، يعتبر جائراً بحق مستوردي السيارات وغير قانوني، مضيفاً إلى أنه يعد ازدواجاً ضريبياً.وأوضح عضو الجمعية العمومية لجمعية مستوردي المركبات، أنه في حال إضافة الضريبة على المواطن سوف يعزف المواطن عن شراء السيارات، باعتبارها غالية الثمن، وبالتالي ستتراجع نسبة البيع في الأسواق.وطالب طومان بإعادة النظر في موضوع الضريبة الجمركية الجديدة المفروضة على السيارات المستوردة، خاصة وأن السيارات مرتفعة الثمن عالمياً، وذلك منذ أزمة تفشي فيروس (كورونا) التي اجتاحت العالم وسبّبت أزمة عالمية.وذكر أن هناك أكثر من 200 سيارة محتجزة في معبر بيت حانون/إيرز، موضحا أن وزارة المالية ترفض إدخالها إلا بالالتزام بدفع الضريبة الجمركية المضافة.وأضاف طومان، أن عدد السيارات التي دخلت قطاع غزة من بداية العام 3000 سيارة أما بالنسبة للضفة الغربية دخل منذ العام 2022 وحتى الان ما يقارب 220 ألف مركبة وهذا يدل على وجود أزمة بالقطاع.وقال طومان: إننا "حاولنا التواصل مع وكيل وزارة المالية بغزة لكن للأسف الشديد أنها لم تتمخض عن أي شيء"، موضحاً أن هذه "المركبات المحتجزة لو تم إخراجها لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب رفض الوزارة ترخيصها إلا بالالتزام بالضرائب المفروضة".