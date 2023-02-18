وزير الخارجية السعودي: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن حصول دولة معادية على سلاح نووي، يدفع الجميع للبحث بخياراته.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".
من جهة أخرى، قال بن فرحان: إن "هناك إجماعاً في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر".
في السياق، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح: "نريد أن يكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، مضيفاً: "نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".
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