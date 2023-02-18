وزير الخارجية السعودي: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن حصول دولة معادية على سلاح نووي، يدفع الجميع للبحث بخياراته.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".من جهة أخرى، قال بن فرحان: إن "هناك إجماعاً في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر".في السياق، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح: "نريد أن يكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، مضيفاً: "نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".