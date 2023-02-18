عربي

وزير الخارجية السعودي: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته

وزير الخارجية السعودي: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن حصول دولة معادية على سلاح نووي، يدفع الجميع للبحث بخياراته.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

من جهة أخرى، قال بن فرحان: إن "هناك إجماعاً في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر".

في السياق، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح: "نريد أن يكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، مضيفاً: "نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية السعودي: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته

وزير الخارجية السعودي: حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل &quot;قانا&quot; النفطي

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل "قانا" النفطي

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

بالصور: قائد عسكري مغربي يزور إسرائيل للمرة الأولى

بالصور: قائد عسكري مغربي يزور إسرائيل للمرة الأولى

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى &quot;ستخسرون كل شيء&quot;

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى "ستخسرون كل شيء"

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يطلع وفداً ألمانياً رفيع المستوى على واقع التعليم وتحدياته

عورتاني يطلع وفداً ألمانياً رفيع المستوى على واقع التعليم وتحدياته

أبو زهري يدعو الدول العربية لحماية الحقوق التعليمية والمقدرات الثقافية في فلسطين

أبو زهري يدعو الدول العربية لحماية الحقوق التعليمية والمقدرات الثقافية في فلسطين

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

&quot;الديمقراطية&quot;: تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

"الديمقراطية": تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

منوعات

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

ما هي أمنية محمد فؤاد الصعبة بعد عودته للغناء؟

ما هي أمنية محمد فؤاد الصعبة بعد عودته للغناء؟

منة جلال بعد وفاة والدها: مضطرة أتماسك وأكمل عرض المسرحية

منة جلال بعد وفاة والدها: مضطرة أتماسك وأكمل عرض المسرحية

فنان أميركي شهير يطلق النار على نفسه وينهي حياته

فنان أميركي شهير يطلق النار على نفسه وينهي حياته

ياسمين عز تثير غضب النساء خلال رسالة وجّهتها للحوامل

ياسمين عز تثير غضب النساء خلال رسالة وجّهتها للحوامل

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد استئصال الورم

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد استئصال الورم

لماذا رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة؟

لماذا رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة؟

ظهور جديد لِـ آمال ماهر ينسف شائعات اختفائها

ظهور جديد لِـ آمال ماهر ينسف شائعات اختفائها

رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها

رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها

أحلام تظهر بإطلالة عروس خلال حفلها في موسم الرياض

أحلام تظهر بإطلالة عروس خلال حفلها في موسم الرياض

عربي

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل &quot;قانا&quot; النفطي

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل "قانا" النفطي

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار