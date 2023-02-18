دولي

اتصالات في إسرائيل لإيجاد مخرج للأزمة بين غالانت وسموتريتش

اتصالات في إسرائيل لإيجاد مخرج للأزمة بين غالانت وسموتريتش
الاتصالات لإيجاد مخرج للأزمة بين غالانت وسموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تستمر الأسبوع المقبل الاتصالات الهادفة إلى إيجاد مخرج لأزمة الصلاحيات بين وزير الجيش، يؤاف غالانت، والوزير في الوزارة، بتسالئيل سموتريتش. 

وأفادت (القناة 11) الإسرائيلية، أنه بموجب التسوية المتبلورة، والتي لم يتم الاتفاق عليها نهائيًا، سيكون سموتريتش مسؤولًا عن المواضيع المدنية، في حين ستبقى وحدات الجيش المخولة باستخدام القوة تحت مسؤولية غالانت. 

وذكرت مراسلة (القناة 11)، أن المباحثات الحالية تنصب على إمكانية تخويل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو صلاحية البت في مسائل تتضمن جوانب مدنية وعسكرية معاً مثل إخلاء مستوطنات وذلك بعد أن يستمع إلى مستشاري غالانت وسموتريتش بهذا الشأن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).,

أخبار ذات صلة

اتصالات في إسرائيل لإيجاد مخرج للأزمة بين غالانت وسموتريتش

اتصالات في إسرائيل لإيجاد مخرج للأزمة بين غالانت وسموتريتش

طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 45 ألفاً

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 45 ألفاً

أمريكا: مُسلّح يقتل ستة أشخاص بالرصاص في ولاية مسيسبي

أمريكا: مُسلّح يقتل ستة أشخاص بالرصاص في ولاية مسيسبي

&quot;معاريف&quot;: إسرائيل تريد تسريع المحادثات مع السعودية بدعم أمريكي

"معاريف": إسرائيل تريد تسريع المحادثات مع السعودية بدعم أمريكي

&quot;يديعوت&quot;: إيران تستهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي

"يديعوت": إيران تستهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي

أربع دول غربية تصدر بيانًا مشتركًا بشأن قرارات (كابينت) الأخيرة

أربع دول غربية تصدر بيانًا مشتركًا بشأن قرارات (كابينت) الأخيرة

غالانت يزعم: إيران تجري محادثات لبيع أسلحة &quot;فتاكة&quot; لـ 50 دولة

غالانت يزعم: إيران تجري محادثات لبيع أسلحة "فتاكة" لـ 50 دولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يطلع وفداً ألمانياً رفيع المستوى على واقع التعليم وتحدياته

عورتاني يطلع وفداً ألمانياً رفيع المستوى على واقع التعليم وتحدياته

أبو زهري يدعو الدول العربية لحماية الحقوق التعليمية والمقدرات الثقافية في فلسطين

أبو زهري يدعو الدول العربية لحماية الحقوق التعليمية والمقدرات الثقافية في فلسطين

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

&quot;الديمقراطية&quot;: تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

"الديمقراطية": تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

منوعات

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

ما هي أمنية محمد فؤاد الصعبة بعد عودته للغناء؟

ما هي أمنية محمد فؤاد الصعبة بعد عودته للغناء؟

منة جلال بعد وفاة والدها: مضطرة أتماسك وأكمل عرض المسرحية

منة جلال بعد وفاة والدها: مضطرة أتماسك وأكمل عرض المسرحية

فنان أميركي شهير يطلق النار على نفسه وينهي حياته

فنان أميركي شهير يطلق النار على نفسه وينهي حياته

ياسمين عز تثير غضب النساء خلال رسالة وجّهتها للحوامل

ياسمين عز تثير غضب النساء خلال رسالة وجّهتها للحوامل

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد استئصال الورم

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد استئصال الورم

لماذا رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة؟

لماذا رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة؟

ظهور جديد لِـ آمال ماهر ينسف شائعات اختفائها

ظهور جديد لِـ آمال ماهر ينسف شائعات اختفائها

رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها

رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها

أحلام تظهر بإطلالة عروس خلال حفلها في موسم الرياض

أحلام تظهر بإطلالة عروس خلال حفلها في موسم الرياض

عربي

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل &quot;قانا&quot; النفطي

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل "قانا" النفطي

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار