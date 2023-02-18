اتصالات في إسرائيل لإيجاد مخرج للأزمة بين غالانت وسموتريتش





وأفادت (القناة 11) الإسرائيلية، أنه بموجب التسوية المتبلورة، والتي لم يتم الاتفاق عليها نهائيًا، سيكون سموتريتش مسؤولًا عن المواضيع المدنية، في حين ستبقى وحدات الجيش المخولة باستخدام القوة تحت مسؤولية غالانت.





وذكرت مراسلة (القناة 11)، أن المباحثات الحالية تنصب على إمكانية تخويل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو صلاحية البت في مسائل تتضمن جوانب مدنية وعسكرية معاً مثل إخلاء مستوطنات وذلك بعد أن يستمع إلى مستشاري غالانت وسموتريتش بهذا الشأن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).,

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تستمر الأسبوع المقبل الاتصالات الهادفة إلى إيجاد مخرج لأزمة الصلاحيات بين وزير الجيش، يؤاف غالانت، والوزير في الوزارة، بتسالئيل سموتريتش.