(حماس) تُعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي





وأعربت الحركة عن تقديرها لـ "كل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الكيان الصهيوني في هذه القمَّة الإفريقية؛ التي تأتي انسجاماً مع قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي".



كما ثمّنت حماس وفق المتحدث، موقف الاتحاد الإفريقي الأصيل في دعم القضيَّة الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة لشعبنا في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.





ودعت الحركة كل الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى "تعزيز هذه المواقف المشرّفة، والعمل على عزل الكيان الصهيوني العنصري وحكومته الفاشية وإبعاده عن هذا الاتحاد".



رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بطرد الوفد الإسرائيلي، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.وقال المتحدث باسم الحركة، جهاد طه: "نرحّب بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصهيونية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قاعة قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".