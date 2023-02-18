إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قريتي زبوبا ورمانة، كما اقتحمت قرية الطيبة غرب جنين.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لقريتي زبوبا ورمانة، حيث أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية الطيبة، وكثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى وبلدات غرب جنين.