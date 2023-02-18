أول حزب فلسطيني يُعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "إقدام دول الاتحاد الإفريقي على طرد الوفد الإسرائيلي الذي تسلل خلسة إلى داخل قاعة قمة الاتحاد في إثيوبيا يمثل انتصاراً سياسياً لشعبنا الفلسطيني ولقيم الحق والعدالة".





وطرد حراس أمن القمة الإفريقية، نائبة مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، شارون بارلي وأعضاء الوفد الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التي شاركت فيها إسرائيل بصفة مراقب.

وفي التفاصيل، اقترب عناصر أمن القمة الأفريقية خلال افتتاحية الحدث، من أعضاء الوفد الإسرائيلي، وطلبوا منهم مغادرة القاعة، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "أعضاء الوفد علموا أن جنوب أفريقيا والجزائر وراء هذه الخطوة".

رام الله - دنيا الوطنعلّق وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، على طرد الوفد الإسرائيلي، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.