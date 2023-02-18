شاهد: وزير الاقتصاد يتفقد سير عملية انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس







رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم السبت، سير العملية الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس التي بلغت فيها نسبة التصويت حتى الساعة الثالثة مساء 52%.وقال الوزير: "اليوم نستكمل برنامج إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والتي تأتي ترجمة فعلية للإرادة السياسية والوطنية في انجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي والقانوني، والذي يصب في مصلحة تعزيز قدرات الغرف التجارية الصناعية.واطلع الوزير خلال جولته برفقة وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ومحافظة محافظة نابلس إبراهيم رمضان، على إجراءات العملية الانتخابية، والجاهزية الكاملة للجنة الانتخابات المركزية في انجاز هذا الاستحقاق الذي يشارك فيه 3074 ناخباً يحق لهم الاقتراع.يشار إلى ان الانتخابات أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.