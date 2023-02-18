شؤون فلسطينية

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "آن الأوان لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وإدانتها على مستوى محكمة العدل الدولية".

جاء ذلك، خلال مشاركته في القمة الافريقية، نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية السنغال ميكي سال، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي محمد فقيه، ورئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 

وأضاف اشتية في كلمته، أن: "سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية مبنية على التمييز العنصري"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة العنصرية صرحت بشكل واضح أن للشعب اليهودي الحق الحصري في كافة أراضي إسرائيل والتي هي أرض فلسطين، ما يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، في انتهاك لكل المواثيق والقوانين الدولية".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.





أخبار ذات صلة

الآلاف يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الإبراهيمي

الآلاف يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الإبراهيمي

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا

القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

&quot;الديمقراطية&quot;: تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

"الديمقراطية": تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

الاحتلال يعتقل طفلاً قرب حاجز قلنديا بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلاً قرب حاجز قلنديا بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

حمادة: أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

الاحتلال يعتقل طفلاً قرب حاجز قلنديا بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلاً قرب حاجز قلنديا بالقدس

صبري: شد الرحال للمسجد الأقصى من أعظم الأعمال في هذه الأيام

صبري: شد الرحال للمسجد الأقصى من أعظم الأعمال في هذه الأيام

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع عشر

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع عشر

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

مستوطنون يعتدون على مواطن غرب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مواطن غرب بيت لحم

منوعات

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

ما هي أمنية محمد فؤاد الصعبة بعد عودته للغناء؟

ما هي أمنية محمد فؤاد الصعبة بعد عودته للغناء؟

منة جلال بعد وفاة والدها: مضطرة أتماسك وأكمل عرض المسرحية

منة جلال بعد وفاة والدها: مضطرة أتماسك وأكمل عرض المسرحية

فنان أميركي شهير يطلق النار على نفسه وينهي حياته

فنان أميركي شهير يطلق النار على نفسه وينهي حياته

ياسمين عز تثير غضب النساء خلال رسالة وجّهتها للحوامل

ياسمين عز تثير غضب النساء خلال رسالة وجّهتها للحوامل

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد استئصال الورم

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد استئصال الورم

لماذا رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة؟

لماذا رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة؟

ظهور جديد لِـ آمال ماهر ينسف شائعات اختفائها

ظهور جديد لِـ آمال ماهر ينسف شائعات اختفائها

رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها

رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعلّق على أنباء زواجها

أحلام تظهر بإطلالة عروس خلال حفلها في موسم الرياض

أحلام تظهر بإطلالة عروس خلال حفلها في موسم الرياض

عربي

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

الرئيس التونسي: الموقوفون مؤخراً استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس مصارف

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل &quot;قانا&quot; النفطي

وزير لبناني يكشف موعد الحفر في حقل "قانا" النفطي

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال سوريا

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار