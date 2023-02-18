اشتية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا









ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.











وأضاف اشتية في كلمته، أن: "سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية مبنية على التمييز العنصري"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة العنصرية صرحت بشكل واضح أن للشعب اليهودي الحق الحصري في كافة أراضي إسرائيل والتي هي أرض فلسطين، ما يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، في انتهاك لكل المواثيق والقوانين الدولية".ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "آن الأوان لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وإدانتها على مستوى محكمة العدل الدولية".جاء ذلك، خلال مشاركته في القمة الافريقية، نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية السنغال ميكي سال، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي محمد فقيه، ورئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،