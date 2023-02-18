القدس: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويعتدي على آخرين في باب العامود

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين بينهم ثلاثة فتية، واعتدت على آخرين، في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتدى على المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب العامود، واعتقلت أربعة منهم وهم: يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.