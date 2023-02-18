جامعة النجاح تنفذ إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين











رام الله - دنيا الوطننفذت لجنة السلامة العامة والطوارىء في جامعة النجاح الوطنية يوم الخميس، الموافق 16 شباط/ فبراير 2023، إخلاءً تدريبياً للطلبة والعاملين في مبنى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد، تأكيداً لدورها التوعوي وحرصاً على السلامة العامة.وشملت عملية الإخلاء سبعة طوابق لمبنى كلية الهندسة، وتم إخلاء ما يقارب 4000 شخص في الوقت نفسه مع إطلاق صافرات الإنذار؛ هذا وقد تم سابقاً وضع خطة طوارىء بشكل كامل لإرشاد الطلبة والعاملين في الكلية لكيفية الإخلاء وقت الأزمات والطوارىء.وأكد أ.د. عبد الناصر زيد، حرص الجامعة على سلامة طلبتها وعامليها، مثمناً الجهود الحثيثة التي تجريها لجنة السلامة العامة في جامعة النجاح لتنفيذ عملية الإخلاء التدريبي، مؤكداً أن الجامعة تقيم شراكات تعاونية مع مختلف مؤسسات المجتمع كالدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، وتجري عقد دورات تدريبية في أمور السلامة العامة.من جهته أشاد أ.د. جلال الدبيك، مقرر لجنة السلامة العامة في جامعة النجاح الوطنية بأهمية التدريب على إجراء عمليات الإخلاء من ناحية الوقت والالتزام، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذه الأنشطة في سبيل إكساب الطلبة والكادر التعليمي والإداري المهارة والخبرة اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة وذلك لضمان سلامتهم، مؤكداً بأنه تم متابعة عملية الإخلاء، وستقوم لجنة السلامة العامة بالجامعة بدراسة العناصر والمواضيع التي تم رصدها خلال عملية الإخلاء، وذلك بهدف تطوير الخطة وتسريع عملية التنفيذ وصولاً لتحقيق افضل مستوى من السلوك، وبالتالي تحقيق الاستجابة الفعالة للأحداث التي تتطلب اجراء إخلاء وقائي، فجامعة النجاح دوماً سباقة في التعامل مع كافة المستجدات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية.وأشار أ. شكري الغلاييني، ضابط السلامة العامّة في الجامعة إلى أهمية هذه الإخلاءات في تحسين كفاءة المؤسسات للتعامل مع حالات الكوارث، ورفع الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي الأولى لعمليات الإخلاء التي ستنفذها الجامعة في كافة كلياتها ومواقعها، إضافة إلى التدريب الخاص للإخلاء للطلبة والعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.