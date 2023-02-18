شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو

"الديمقراطية": تحضيرات الكونغرس لسن قوانين تخص قضيتنا لا تقل فاشية عن سياسة حكومة نتنياهو
الجبهة الدمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "ما يعمل أعضاء في الكونغرس من تحضيرات لسنّ قوانين تخص القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، لا يقل فاشية عن سياسة حكومة اليمين المتشدد والفاشي في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو".

وأضافت الجبهة، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن "ما يعمل الكونغرس على سنه من قوانين يشكل ترجمة حرفية لما جاء في «صفقة القرن»، كما قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، وترجمة حرفية لبرنامج حكومة نتنياهو الحالية".

ودعت الجبهة إلى أوسع تحرك شعبي وسياسي ودبلوماسي على المستويات كافة، لفضح ما يتم التحضير له في الكونغرس الأميركي.

كما دعت السلطة الفلسطينية "للنهوض من غيبوبتها ورهانها على الوعود الأميركية، وقراءة ما يدور في أروقة القرار الأميركي من مشاورات وتحضير لقرارات، لإسناد إسرائيل، ما يؤكد بما لا يدعو للشك، زيف الأحاديث عن أفق سياسي، وحل اقتصادي وحل الدولتين، وأن الحل الوحيد المطروح أميركياً هو الحل الإسرائيلي كما ترسم معالمه حكومة اليمين الفاشي الإسرائيلية".

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