الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى الإسراء والمعراج.وقال الرئيس عباس: "نحيي اليوم الذكرى العطرة للإسراء والمعراج، ونحن عاقدون العزم على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن نحتفل العام المقبل بإذن الله مع أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بهذه الذكرى العظيمة في القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية".وأضاف أن "هذه الذكرى الدينية العطرة تؤكد أن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هي مفتاح السلام والاستقرار والأمان والعيش المشترك، الذي تسعى دوما دولة فلسطين لتكريسه، لتكون نموذجا يحتذى به".كما هنأ الرئيس عباس، قادة وملوك وزعماء الأمتين العربية والإسلامية، والأمناء العامين للمنظمات العربية والإسلامية، بذكرى الإسراء والمعراج.وتمنى الرئيس، أن تنعم الأمتان العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود هذه المناسبة وقد تعززت الوحدة وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي.