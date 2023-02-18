شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد
معبر رفح البري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة الأولى كشف المسافرين رقم (2023/7)، بالإضافة للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مبينة أنه لا يُسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهئية.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر

كما أكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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