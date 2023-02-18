"الجهاد": المقاومة لن تتخلى عن التصدي للحرب التي يشنها الاحتلال بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بياناً صحفياً في ذكرى الإسراء والمعراج، أكدت من خلاله على أن "المقاومة لن تتخلى عن واجبها بالتصدي للحرب التي يشنها الاحتلال في القدس".وقالت الحركة في بيانها: "إن القدس ستبقى عنواناً لوحدة العرب والمسلمين، ومهما بلغ العدوان الصهيوني على أرضها ومعالمها، فلن يمنح الباطل الصهيوني أي شرعية تبقيه على أي ذرة من تراب فلسطين".وأكدت "أنّ العمل على تحرير القدس والمسجد الأقصى وسائر أرض فلسطين، هو مسؤولية العرب والمسلمين، وأن ذكرى الإسراء والمعراج التي ربطت بين مكة والقدس برباط النبوة والعقيدة، تجدد تذكير المسلمين وتنبيههم بهذه المسؤولية وبهذا الواجب المؤكد الذي أملاً جامعاً لكل العرب والمسلمين".وأضافت "الجهاد": "سيمضي جهاد الشعب الفلسطيني ورباطه وقتاله، دفاعاً عن القدس والأقصى، دونما توقف، ومهما كان حجم التضحيات، لن تتخلى مقاومتنا الباسلة عن واجباتها ومهامها في إبقاء حالة الاشتباك مشتعلة والتصدي للحرب المجنونة التي يشنها العدو المجرم على القدس وأهلها وعلى عموم أرضنا وشعبنا".