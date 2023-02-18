دعوت لإضراب شامل وعصيان مدني في القدس غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، إلى إضرابٍ شامل وعصيان مدني غداً الأحد، رداً على جرائم الاحتلال بحق أهالي مخيم شعفاط.وقال بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي بالقدس، إننا "ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد، وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها، وذلك لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط، والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس".وبدأ أهالي مخيم شعفاط الخميس الماضي، إضراباً شاملاً رفضاً لسياسة الحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وعلى مدار الأيام الماضية، شدد جيش الاحتلال خناقه وحملات التضييق على المقدسيين، وأغلق حاجز شعفاط بشكل متعمد لعرقلة حركة الموظفين والعمل والطلاب في ساعات الصباح.وتتعمد قوات الاحتلال استفزاز المقدسيين بشكل جماعي على الحاجز، من خلال التفتيش المهين والاعتداءات والاعتقالات.