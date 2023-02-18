"المرور" بغزة: وفاتان و28 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (11-17 شباط/ فبراير 2023).وأفادت إدارة المرور والنجدة بأن 57 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتج عنها حالتي وفاة و28 إصابة مختلفة.وفي تفصيل الإصابات، أوضحت إدارة المرور والنجدة أن من بين الإصابات 15 إصابة متوسطة، و12 إصابة طفيفة، وإصابة واحدة خطيرة.ولفتت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ66 مركبة، بينها دراجتان ناريتان، جراء تلك الحوادث.