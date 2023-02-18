ناشطون يطالبون أميركا بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان





رام الله - دنيا الوطنأرسل ناشطون فلسطينيون وعرب رسائل الكترونية تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم استخدام بلاده حق النقض "الفيتو" بصفة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن خلال التصويت المتوقع الأسبوع المقبل، والذي يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الأنشطة الاستيطانية على الفور.وتطالب الرسائل التي أرسلت بشكل مباشر إلى مكتب الرئيس بايدن بضرورة إنهاء سياسة "الشيكات المفتوحة" لإسرائيل، والطلب منه عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي من المقرر ان تقدمه دولة الإمارات بالتشاور مع فلسطين، على إثر "شرعنة" حكومة الاحتلال تسع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.وتطالب الرسالة التي تعمل عليها "منظمة أمريكيون من أجل العدالة في العمل الفلسطيني (AJP Action)" حث الرئيس بايدن على دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على الأقل مطالبة الوفد الأميركي بالامتناع عن التصويت، كما حصل في العام 2016 إبان حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائبه حينذاك جو بايدن.