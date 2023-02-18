حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، (12-17 شباط/ فبراير 2023).وأفادت الإحصائية بأن إجمالي المغادرين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11799 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11061 وافدين.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11610 مواطناً و140 أجانب، و49 من أراضي عام 1948وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 10883 مواطناً، و134 أجنبياً، و41 من أراضي 48، وثلاث وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة وأراضي 48.